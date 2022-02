NÜRNBERG. (259) Im Zeitraum zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 brachen zunächst unbekannte Täter in eine Vielzahl von Nürnberger Kindergärten und Schulen ein. Die Kriminalpolizei ermittelte umfangreich und konnte nun drei junge Männer auf frischer Tat festnehmen.



Seit Ende Dezember 2021 häuften sich im Nürnberger Südwesten in kurzer Zeit Einbrüche in Kindergärten und Schulen. Rund 20 solcher Straftaten zählte die Polizei im Zeitraum bis Mitte Februar 2022.

Die unbekannten Täter drangen zur Nachtzeit in die Räumlichkeiten ein und entkamen jeweils unerkannt. Der Gruppierung gelang es unter anderem Elektrogeräte, Zahlungskarten und Bargeld im Wert von knapp 20.000 Euro aus den Gebäuden zu entwenden. Zudem verursachten die Einbrecher durch ihre Vorgehensweise an den Tatorten nach aktuellem Ermittlungsstand einen beträchtlichen Sachschaden von über 110.000 Euro. Die Täter beschädigten eine Vielzahl von Türen und Schränken, schlugen Fensterscheiben ein und entleerten teilweise Feuerlöscher.

Zur Aufklärung der Serie richtete die Nürnberger Kriminalpolizei daraufhin Anfang Februar 2022 eine eigene Ermittlungskommission ein.

Durch intensive Ermittlungsarbeit rückte bald eine dreiköpfige Personengruppe, bestehend aus jungen Männern im Alter von 18 und 19 Jahren, in den Fokus der Beamten. Die Tatverdächtigen waren teilweise bereits im Vorfeld durch Eigentumskriminalität polizeilich in Erscheinung getreten.

Der Kriminalpolizei gelang es schließlich, in enger Zusammenarbeit mit der Zivilen Einsatzgruppe der Nürnberger Polizei und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, die drei Personen in den frühen Morgenstunden des 21.02.2022 auf frischer Tat festzunehmen. Die Heranwachsenden waren unmittelbar zuvor in einen Kindergarten in der Lochnerstraße eingebrochen und wollten sich gerade mit der Beute entfernen. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Polizeibeamten bei den jungen Männern weiteres Beweismaterial für die Einbruchserie.

Die Tatverdächtigen wurden nach der Festnahme dem Ermittlungsrichter beim AG Nürnberg-Fürth vorgeführt. Dieser erließ gegen alle drei Heranwachsenden einen Haftbefehl. Sie werden sich nun unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls und Sachbeschädigung vor Gericht verantworten müssen.

