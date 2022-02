0386 – Verkehrsunfallflucht an Tankstelle

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag gegen 16:40 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen PKW auf dem Gelände einer Tankstelle in der Kurt-Schuhmacher-Straße. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen VW Passat auf dem Tankstellengelände und begab sich in den Verkaufsraum. Als er ca. 5 Minuten später zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er frische Beschädigungen an der Stoßstange und dem Kofferraumdeckel fest. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass der bislang unbekannte Verursacher mit einem Fahrrad oder Kleinkraftrad gegen den Wagen des Geschädigten fuhr und sich anschließend entfernte. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.

0387 – Verkehrsunfallflucht

Kriegshaber – Im Tatzeitraum Montag (21.02.2022), 17:00 Uhr bis Dienstag (22.02.2022), 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Weldishoferstraße geparkten grauen BMW. Der Geschädigte stellte am Dienstag einen frischen Schaden an der Fahrertüre fest. Der Unfallverursacher hatte es gut gemeint und einen Zettel mit seiner Telefonnummer am Fahrzeug angebracht. Aufgrund der Witterung war diese jedoch nicht mehr lesbar.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Anbringen eines Hinweiszettels nicht ausreicht, da er zum Beispiel weggeweht oder durch das Wetter unleserlich werden kann. Richtig wäre, den Unfall telefonisch der Polizei mitzuteilen. So wird ein Personalienaustausch der Unfallbeteiligten sicher gewährleistet.

Der Unfallverursacher oder Unfallzeugen werden daher gebeten sich bei der PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu melden.

0388 – Sprayer auf frischer Tat ertappt

Pfersee – Am gestrigen Dienstag gegen 18:25 Uhr beobachtete ein Zeuge eine Gruppe junger Männer, die Graffitis an die Mauer einer Schule in der Hans-Adlhoch-Straße sprühten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vier Jugendliche im Alter zwischen 13 und 21 Jahren am Tatort fest und kontrollierten sie. Einer der Jugendlichen hatte noch Farbanhaftungen an den Händen. Den 21-Jährigen aus der Gruppe erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Auch über die Sachbeschädigung durch einen strafunmündigen 13-Jährigen wird die Staatsanwaltschaft unterrichtet.

0389 – PKW kollidiert mit Straßenbahn - Zeugenaufruf

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag gegen 17:00 Uhr kam es in der Karolinenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Der 41-jährige PKW-Fahrer befuhr den Leonhardsberg in westlicher Richtung und wollte geradeaus weiter in die Karlstraße fahren. Die Straßenbahn fuhr auf dem Hohen Weg in südlicher Richtung und wollte geradeaus weiter in die Karolinenstraße fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Durch den Aufprall löste der Airbag des PKW aus. Es wurde jedoch niemand verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Straßenbahn wurde an der Front beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben fünf Polizeistreifen sechs Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und ein Fahrzeug des Rettungsdienstes. Die Kreuzung musste für eine halbe Stunde gesperrt werden.

Der PKW-Fahrer, sowie der Straßenbahnfahrer gaben beide gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an „grün“ gehabt zu haben. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die PI Augsburg Mitte Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 0821/323-2110 zu melden.