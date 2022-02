Inhalt:

268. Festnahme nach Handel mit Betäubungsmitteln – Aubing

Auf Grund vorliegender kriminalpolizeilicher Erkenntnisse wurde durch das Kommissariat 83 des Polizeipräsidiums München (Betäubungsmitteldelikte) ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines 50-Jährigen mit Wohnsitz in München erwirkt. Dieser Beschluss wurde am Mittwoch, 16.02.2022 vollzogen.

Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung konnten in einer Plastiktüte auf dem Balkon liegend, mehrere Kilogramm Betäubungsmittel, diverses Verpackungsmaterial sowie eine scharfe Pistole, ein Elektroschocker, diverse Mobilfunkgeräte und mehrere Zehntausend Euro Bargeld aufgefunden werden.

Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 50-Jährige wurde festgenommen und am Donnerstag, 17.02.2022, einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche Untersuchungshaft anordnete.

Das Kommissariat 83 führt die Ermittlungen fort.

269. Sexualdelikt – Altstadt

Am Montag, 21.02.2022, gegen 18.00 Uhr, befand sich eine 17-jährige mit Wohnsitz in München gemeinsam mit einer gleichaltrigen Bekannten (ebenfalls mit Wohnsitz in München) im Bereich der Kaufinger Straße in München

Dort warteten die beiden vor einem Ladengeschäft, als sie von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen wurden. Dieser gab sich als Ladendetektiv aus und beschuldigte die 17-Jährigen einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Die beiden verneinten dies und wollten weitergehen. Der unbekannte Mann hielt eine der beiden 17-Jährigen am Handgelenk fest und zog sie in ein nahegelegenes Geschäft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand forderte dieser in der Folge die 17-Jährige auf, sich in der Umkleidekabine zu entkleiden. Für den Fall einer Weigerung drohte er mit der Verständigung der Polizei. Als die 17-Jährige entkleidet vor ihm stand, forderte der Täter sie auf, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Die 17-Jährige verneinte das und forderte ihrerseits die Verständigung der Polizei. Im Anschluss verließ die 17-Jährige das Geschäft und wandte sich an Polizeibeamte, welche sich im Bereich der Innenstadt aufhielten.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 36-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München in einem Geschäft festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund eines Sexualdelikts eingeleitet.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

270. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw, eine Person verletzt – Neuperlach

Am Dienstag, 22.02.2022, gegen 11:45 Uhr, betrat ein 67-jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger den Fritz-Kortner-Bogen, um diesen zu überqueren.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 25-jährige Münchnerin mit einem Citroen Pkw den Fritz-Kortner-Bogen in Richtung Therese-Giehse-Allee.

Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah der 67-Jährige beim Betreten der Fahrbahn den Pkw, wodurch sein linker Fuß unter einen Reifen des Fahrzeuges geriet und überrollt wurde. Er wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

271. Trickbetrug – Laim

Am Sonntag, 20.02.2022, erhielt eine über 80-jährige mit Wohnsitz in München zunächst einen Anruf einer unbekannten Person. Im Verlauf des Gesprächs wurde sie gefragt, ob sie an einer Teppichreinigung interessiert wäre. Die über 80-Jährige verneinte dies auf Grund des genannten Preises zunächst.

Am nächsten Tag (Montag, 21.02.2022) klingelte ein unbekannter Mann, gegen 15:00 Uhr, bei der über 80-Jährigen und schenkte ihr zunächst eine Flasche Sekt. Anschließend gelang es dem unbekannten Mann der Seniorin einen minderwertigen Teppich zu verkaufen, wofür diese ihm Bargeld und Schmuckstücke im Wert von mehreren Hundert Euro übergab.

Im Nachhinein bemerkte die Münchnerin den Betrug und meldete den Sachverhalt der Polizei.

Das Kommissariat 65 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Handwerker, Teppichverkäufer oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen.

Wenn Sie alleine sind, haben Trickdiebe leichtes Spiel. Versuchen Sie bei unbekannten Besuchern einen Nachbarn hinzu zu bitten oder bestellen Sie den Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

272. Terminverschiebung:

Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2021 der Münchner Polizei bct

Der ursprünglich geplante Termin wird aus organisatorischen Gründen verschoben. Ein neuer Termin wird zeitnah bekanntgegeben.