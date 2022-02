WASSERBURG AM INN, LKR. ROSENHEIM. Ein unbekannter, maskierter Mann überfiel in den frühen Abendstunden des 21. Februars mit einer Pistole bewaffnet eine Tankstelle in der Münchner Straße (wir berichteten bereits). Mittlerweile wurde ein 21-jähriger Tatverdächtiger in Ludwigshafen am Rhein vorläufig festgenommen.

Kurz nach 19.30 Uhr betrat der männliche Täter die Tankstelle in der Münchner Straße in Wasserburg am Inn. Mit einer Pistole bewaffnet forderte er die Herausgabe von Bargeld und konnte zunächst unerkannt aus dem Kassenraum zu Fuß mit seiner Beute in Richtung des Inn-Salzach-Klinikums flüchten (wie gestern berichtet).

Am Abend des 22. Februar 2022 stellte sich der 21-jährige Tatverdächtige aus dem Landkreis Mühldorf am Inn bei der Polizei in Ludwigshafen am Rhein. Im Rahmen der ersten Einlassungen räumte der junge Mann den Überfall auf die Tankstelle in Wasserburg am Inn ein. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigestelle Rosenheim, stellte angesichts dieser Erkenntnisse Haftantrag gegen den dringend Tatverdächtigen. Der mutmaßliche Tankstellenräuber wird dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.