MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagabend sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen und haben Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.



Dem Sachstand nach nutzten die unbekannten Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße „In der Schelmengewann“ und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr durchsuchten sie mehrere Räume des Hauses und erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.



Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind in der Straße „In der Schelmengewann“ am Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.