REGNITZLOSAU, LKR. HOF. Ein Feuer brach in der Nacht auf Mittwoch in einem Einfamilienhaus in Regnitzlosau aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 0.30 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle Hochfranken über den Wohnhausbrand in der Nentschauer Straße ein. Als die alarmierten Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei eintrafen, stand das Anwesen bereits in Vollbrand. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, brannte das Einfamilienhaus komplett ab. Glücklicherweise erlitt niemand Verletzungen. Die Bewohner des Hauses befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Anwesen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Feuers.