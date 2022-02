BURGAU. Am 22.02.2022 gegen 19.30 Uhr ereignete sich in Burgau an der Kreuzung Schmiedberg – Käppelestraße ein Verkehrsunfall mit einem Pkw. Ein 77-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw BMW den Schmiedberg in Richtung Käppelestraße hoch. Laut einem Zeugen, welcher hinter dem Pkw fuhr, betrug die Geschwindigkeit des BMW ca. 20 km/h. Laut dem Zeugen fuhr der BMW ungebremst über die Kreuzung und prallte mit der Front gegen ein Gebäude, welches Ecke Käppelestraße – Tellerstraße steht. Den ersten Ermittlungen nach dürften gesundheitliche Probleme die Ursache für den Verkehrsunfall gewesen sein. Zur Personenrettung und Sperrung der Straße wurde die Feuerwehr Burgau alarmiert. Der BMW-Fahrer wurde durch den Unfall augenscheinlich nicht verletzt, aber trotzdem zur Überprüfung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Pkw und der Hauswand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro. Der Pkw wurde durch ein Ablscheppunternehmen abgeschleppt. (PI Burgau)