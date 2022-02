MAXHÜTTE-HAIDHOF OT DEGLHOF, LKR. SCHWANDORF. Am Dienstagnachmittag (22. Februar 2022) wurde ein Geschäft überfallen. Ein Täter ist flüchtig. Die Polizei fahndet umfangreich.



Am Dienstag, 22. Februar 2022, gegen 15.30 Uhr, wurde ein Schuhgeschäft in der Nordgaustraße in Maxhütte-Haidhof überfallen. Ein unbekannter Täter habe unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Wertsachen gefordert. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt und auch nichts entwendet.

Die Polizei fahndet derzeit umfangreich nach dem Mann, der wie folgt beschrieben wird:

männlich

ca. 45 Jahre

graue Mütze

graue Jacke

Jeans

blaue Augen

flüchtete Richtung Tedi/Aldi

Zeugenhinweise bitte an den Polizeinotruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Es wird um sofortige Verständigung der Polizei gebeten, auch bei vermeintlich unbedeutenden Hinweisen.

Die Polizei bittet darum, keine Anhalter in der Gegend mitzunehmen.