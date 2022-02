WASSERBURG AM INN, LKR. ROSENHEIM. Ein unbekannter, maskierter Mann überfiel in den frühen Abendstunden des 21. Februars mit einer Pistole bewaffnet eine Tankstelle in der Münchner Straße. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Kurz nach 19.30 Uhr betrat der männliche Täter die Tankstelle in der Münchner Straße in Wasserburg am Inn. Mit einer Pistole bewaffnet, forderte er die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend aus dem Kassenraum zu Fuß mit seiner Beute in Richtung des Inn-Salzach-Klinikums.

Die sofort nach Bekanntwerden des Überfalls eingeleitete Großfahndung, unter der Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und mit Unterstützung zahlreicher Streifen umliegender Dienststellen, führte nicht zum Ergreifen des Täters.

Erste Ermittlungen vor Ort wurden noch am Tatabend vom Kriminaldauerdienst und dem Kommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim vorgenommen. Die weiteren Ermittlungen wurden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigestelle Rosenheim, vom Fachkommissariat für Eigentumsdelikte (K2) übernommen.

So ergibt sich folgende Täterbeschreibung:

Der Täter wird auf ca. 30 Jahre alt, ungefähr 185 cm groß beschrieben. Er trug eine dunkle Hose (möglicherweise eine Jogginghose), schwarze Schuhe mit weißen Streifen, eine Wollmütze, sowie eine schwarze Jacke mit schwarzer Kapuze und roten Applikationen. Außerdem trug der Täter eine schwarze Gesichtsmaske. Er sprach deutsch ohne Akzent oder Dialekt.

Wer kann Hinweise auf eine so beschriebene Person geben?

Wer konnte verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tankstelle machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter 08031/200-0 entgegen.