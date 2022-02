AMMERTHAL, LKRS. AMBERG-SULZBACH. Am Sonntagabend wurde ein Mülleimer von bislang Unbekannten zur Explosion gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Am Sonntag, den 20. Februar 2022, gegen 20.00 Uhr wurde in Ammerthal, OT Viehberg, in der Kotzheimer Straße ein Mülleimer auf bislang unbekannte Art zur Explosion gebracht. Der Mülleimer ist dadurch in mehrere Stücke zerborsten. Eines der Teile konnte im Abstand von über 40 Metern aufgefunden werden. Laut Zeugenangaben war die Detonation auch im Umkreis von einem Kilometer noch zu hören.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Tel.: 09621/ 8900 in Verbindung zu setzen.