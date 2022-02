BAD KÖTZTING, LKRS. CHAM. Ein Bushäuschen im Ortsteil Fischerhof wurde zerstört. Die Polizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Am Montag, den 21. Februar 2022, ging gegen 21.00 Uhr ein Notruf bei der Polizeieinsatzzentrale über ein gesprengtes Buswartehäuschen in Fischerhof ein. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Dach des Holzhäuschens nach einem Knall weggeflogen ist. Die Bretter konnten teilweise noch in einer Entfernung von 20 Metern festgestellt werden.

Spuren vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Bad Kötzting gesichert. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen. Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.