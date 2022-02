LAUF A.D.PEGNITZ. (252) Seit Montagnachmittag (21.02.2022) wird der 74-jährige Rolf K. aus Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Der 74-jährige Rolf K. verließ am Montagnachmittag gegen 13:30 Uhr seine Wohnung in der Dachsberger Straße in Lauf an der Pegnitz und ist seitdem nicht mehr dorthin zurückgekehrt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Rolf K. in einer hilflosen Lage befindet und dringend medizinische Hilfe benötigt.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

74 Jahre alt, circa 174 cm groß, schlanke Statur, kurze dunkelblonde Haare mit so genannten „Geheimratsecken“. Rolf K. trug zuletzt eine orangefarbene Regenjacke.

Die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten Sie Rolf K. antreffen oder kürzlich gesehen haben, verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf 110 oder die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz unter der Telefonnummer 09123 94070.

Erstellt durch: Michael Petzold