In seinen 40 Dienstjahren sammelte Georg Löffler einen umfangreichen polizeilichen Erfahrungsschatz. 1981 begann er sein Studium bei der Polizei, war anschließend stellvertretender Zugführer bei der Bereitschaftspolizei Wackersdorf und erlebte als Dienstgruppenleiter bei der Verkehrspolizeiinspektion Hof den Fall des »Eisernen Vorhangs« 1989 hautnah mit. Der 61-jährige Erste Polizeihauptkommissar war in seiner Amtszeit in den unterschiedlichsten Funktionen tätig, unter anderem als Systemverwalter Einsatz bei der damaligen Polizeidirektion Bayreuth oder auch als Leiter Präsidialbüro im Polizeipräsidium Oberfranken. Zuletzt lenkte er die Geschicke der Polizeiinspektion Stadtsteinach und verabschiedet sich nun in den Ruhestand.