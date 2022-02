0384 - Einbruchsgeschehen

Todtenweis (OT Sand) - Im Zeitraum von 19.02.22, 12:00 Uhr, bis 21.02.22, 07:30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in mehrere Verwaltungs- sowie Lagercontainer auf einem Kieswerkareal in der Straße „Am Kieswerk“ ein. Der Einbrecher hebelte hierfür Türen bzw. Fenster auf und gelangte so in das Innere der Container. Laut derzeitigen Ermittlungserkenntnissen flüchtete der Unbekannte ohne Beute vom Tatort. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

In unmittelbarer Nähe zu diesem Tatort brach ein Unbekannter in der Nacht von 20.02.22 auf 21.02.22 einen Verkaufsautomaten für Lebensmittel in der Sander Straße auf und entwendete Bargeld in Höhe von ca. 100 Euro. Am Verkaufsautomaten entstand durch das Aufhebeln ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Zusammenhänge ist derzeit davon auszugehen, dass die Delikte demselben Täter zuzuordnen sind.

Die PI Aichach bittet unter der Telefonnummer 08251/8989-0 um Hinweise.

0385 - Trunkenheit im Verkehr

Dillingen - Am 21.02.2022 gegen 10:30 Uhr wurde in der Donauwörther Straße der Fahrer eines Renaults einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten starker Alkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Ein zudem durchgeführter Drogentest ergab außerdem die Einnahme von Amphetamin. Der 41-jährige Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.