263. Sachbeschädigung an E-Scooter; fünf Tatverdächtige festgenommen – Neuhausen

264. Versuchter Einbruch in Büro – Planegg

265. Verkehrsdelikt – Moosach

266. Terminhinweis:

Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2021 der Münchner Polizei

Am Sonntag, 20.02.2022, gegen 00:40 Uhr, konnte ein Anwohner fünf zunächst unbekannte Täter beobachten, als diese gemeinschaftlich einen abgestellten E-Scooter gegen eine Wand einer Unterführung im Bereich der Dom-Pedro-Straße schlugen.

In der Folge verständigte der Anwohner den Polizeinotruf 110. Auf Grund der Personenbeschreibung des Anwohners konnten die fünf männlichen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Es handelt sich dabei um zwei 18-Jährige, einen 19-Jährigen, einen 17-Jährigen und einen 20-Jährigen (alle mit Wohnsitzen in München. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen.

Der E-Scooter wurde total zerstört. Ein weiterer dort abgestellter E-Scooter wurde im Rahmen der Tathandlung leicht beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen wird auch geprüft, inwiefern die Tatverdächtigen auch für eine im Nachgang festgestellte Sachbeschädigung (beschädigte Leuchten in der Fußgängerunterführung) verantwortlich sein könnten.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

264. Versuchter Einbruch in Büro – Planegg

In der Zeit von Donnerstag, 17.02.2022, bis Montag, 21.02.2022, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen an die Nebeneingangstür eines Bürogebäudes in Planegg und öffneten diese gewaltsam.

In mehreren Stockwerken wurde versucht in verschiedene Büroräume einzudringen. Die Aufbruchsversuche blieben allerdings erfolglos. Die Tatverantwortlichen flüchteten in der Folge ohne Tatbeute wieder aus dem Gebäude.

Der Schaden, der durch die Hebelversuche an den Türen entstand, beläuft sich nach aktuellem Erkenntnisstand mindestens auf mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fraunhoferstraße, Lochhamer Straße und Röntgenstraße (Planegg) und Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

265. Verkehrsdelikt – Moosach

Am Montag, 21.02.2022, fiel einer Streife der Polizeiinspektion 44 (Moosach) gegen 00.00 Uhr, auf der Ludwigsfelder Straße (Fahrtrichtung stadteinwärts) ein Pkw Toyota durch auffälliges Fahrverhalten auf. Dem Fahrzeugführer gelang es nicht die Spur zu halten und er touchierte mehrfach beinahe den Bordstein. Zudem konnte ein unkontrolliertes Beschleunigungs- und Bremsverhalten beobachtet werden.

Der Pkw-Fahrer wurde in der Folge auf der Dachauer Straße einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland einen deutlich erhöhten Wert. Zudem ergaben sich Verdachtsmomente in Bezug auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auf Grund dieser Erkenntnisse wurde die Weiterfahrt unterbunden und das Fahrzeug ordnungsgemäß abgestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Er wurde auf Grund Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Münchens Leiter der Verkehrsabteilung Michael Holzner, stellt am kommenden Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz die Verkehrsunfallstatistik 2021 des Polizeipräsidiums München vor.

Der Termin findet am

Donnerstag, 24.02.2022 - 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München statt.

Der Redner steht im Anschluss für Originaltöne (O-Töne) zur Verfügung.

Hinweis für Berichterstatter:

Mit den geltenden Hygienebestimmungen kann aktuell nur geimpften oder genesenen Personen Zutritt gewährt werden (2G-Regel). Bitte halten Sie einen entsprechenden Nachweis bereit. Auch das Tragen einer FFP2-Gesichtsmaske während der gesamten Dauer der Pressekonferenz ist vorgeschrieben. Für Tonaufnahmen bitten wir, eine Mikrofonangel zu nutzen.

Aufgrund der aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln und eines begrenzten Platzangebotes ist aus organisatorischen Gründen eine vorherige Akkreditierung bis Mittwoch, 23. Februar 2022, 16:00 Uhr, unter den bekannten Erreichbarkeiten (Telefon oder E-Mail) erforderlich. Akkreditierte Journalisten erhalten im Anschluss eine Bestätigung. Bitte halten Sie Ihren Presseausweis und amtlichen Lichtbildausweis bereit. Gegebenenfalls finden am Einlass stichprobenartig Taschenkontrollen statt.