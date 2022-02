REGEN. Am Samstagabend kam es im Regener Ortsteil Metten zu einem Brand eines Wohnhauses. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf und die Staatsanwaltschaft Deggendorf haben die Ermittlungen aufgenommen.

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 19.02.2022, gegen 20:25 Uhr, zu einem Brand eines Wohnhauses in Regen. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt. Es wurde niemand verletzt.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Straubing nahm noch am gleichen Abend die Ermittlungen vor Ort auf.