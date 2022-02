0376 - Auto erfasst Reh

Dillingen - Am 20.02.2022 gegen 21.30 Uhr erfasste der Fahrer eines VW Golfs, der auf der Verbindungsstraße zwischen Steinheim und Fristingen unterwegs war, ein querendes Reh. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

0377 - Trunkenheitsfahrt

Gessertshausen - Am Sonntag, 20.02.2022 gegen 21:55 Uhr, fuhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer auf der Kreisstraße A 3 von Deubach nach Gessertshausen. An der Einmündung zur Hauptstraße / B 300 wurde er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten der Polizei Zusmarshausen beim BMW-Fahrer neben Alkoholgeruch alkoholtypische Auffälligkeiten fest. Ebenso räumte er auf Nachfrage ein, Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp über 1,2 Promille. Deshalb wurde beim 45-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt folgt.

0378 - Jungrind flüchtet vor Schlachtung

Pöttmes - Am 21.02.22, gegen 08:15 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung über ein ausgebüxtes Jungrind auf dem Areal eines Metzgereibetriebes an der Staatsstraße 2049 ein. Das Tier war dort zur Schlachtung angeliefert worden und rannte bei der Verladung in Richtung der nördlich gelegenen Mooswiesen davon. Das aggressive Tier ließ sich trotz mehrfacher Versuche ohne polizeiliche Hilfe nicht mehr einfangen. Da die Gefahr bestand, dass das etwa 200 Kilogramm schwere Jungrind in Wohngebiete oder auf die St 2049 läuft, musste es von der Polizei im bewaldeten Bereich „Moosbühl“ erlegt werden. Unmittelbar danach erfolgte eine erneute Anlieferung zur nahegelegenen Metzgerei.

0379 - Kollision im Begegnungsverkehr mit zwei Verletzten

B2 / Kissing - Am Freitagabend (18.02.2022), ca. 22.30 Uhr, kam es auf der Bundestraße B2 zwischen Kissing und Augsburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda, welche in Richtung Augsburg unterwegs war, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw Renault eines 34-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro. Die 20-jährige Unfallverursacherin sowie der 34-Jährige wurden verletzt ins UK Augsburg verbracht, konnten jedoch zwischenzeitlich wieder entlassen werden. Ein Gutachter wurde mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Außerdem wurde bei der 20-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet, da bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei ihr wahrnehmbar war.