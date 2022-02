REGENSBURG. Ein Mann stürzte bei Arbeiten von der Leiter und schwebt nun in Lebensgefahr.

Am Freitag, den 18. Februar 2022 gegen 10.45 Uhr ereignete sich in der Schäffnerstraße ein Betriebsunfall. Ein 54-jähriger Arbeiter befand sich auf einer Leiter und verputzte auf Höhe von ca. fünf Metern eine Wand. Während der Arbeiten kippte die Leiter aus bisher noch ungeklärter Ursache und der Mann fiel herunter. Er musste mithilfe einer Drehleiter durch die Feuerwehr geborgen werden. Aufgrund des Sturzes zog er sich schwerste Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Der Mann befindet sich aktuell noch immer in einem lebensbedrohlichen Zustand. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften begaben sich auch Vertreter der zuständigen Berufsgenossenschaft zur Unfallörtlichkeit.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.