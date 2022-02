262. Zusammenstoß zwischen S-Bahn-Zügen; Zeugenaufruf – Ebenhausen/Hohenschäftlarn

-siehe Nachtrag zum Pressebericht vom 14.02.2022, Nr. 214

-siehe Pressebericht vom 17.02.2022, Nr. 230

Wie bereits berichtet kam es am Montag, 14.02.2022, gegen 16:35 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier S-Bahn-Züge der Linie S 7 auf der Bahnstrecke zwischen Ebenhausen und Hohenschäftlarn.

Im gesamten Einsatzverlauf waren in der Folge rund 800 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei am Unglücksort. Die Einsatzkräfte versorgten die festgestellten Verletzten und brachten alle Personen aus den Zügen. Ein 24-jähriger Fahrgast kam bei dem Zusammenstoß ums Leben. Dazu wurden nach dem aktuellsten Kenntnisstand 18 Personen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht (sechs davon schwer verletzt). Etwa 25 weitere Fahrgäste wurden dazu mit leichten Verletzungen noch im Bereich des Unglückortes von den Rettungskräften ambulant behandelt. Die Passagierzahl in den beiden Zügen betrug jeweils ca. 60 Personen.

Zeugenaufruf:

Für die weiteren Ermittlungen ist es nach wie vor äußerst wichtig mit allen Passagieren, die sich in den beiden S-Bahnen aufgehalten hatten, in Kontakt treten zu können.

Alle Personen, die sich in einer der beiden Züge befanden und ihre Personalien bisher nicht an die Polizei weitergegeben haben, werden darum gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle umgehend in Verbindung zu setzen. Insbesondere auch wenn sie Verletzungen davongetragen haben.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.