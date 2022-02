255. Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und parkendem Pkw; eine Person schwer verletzt – Schwabing

Am Sonntag, 20.02.2022, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Münchner mit einem Fahrrad einen Fahrradweg auf der Leopoldstraße stadteinwärts.

Auf Höhe der Leopoldstraße 51 öffnete der Beifahrer eines Pkw VW, ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München, die Beifahrertür des ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeuges und es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Pkw.

Der Fahrradfahrer fuhr nach aktuellem Kenntnisstand ungebremst gegen die Beifahrertür und stürzte hierdurch zu Boden. Er wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Beifahrertür, sowie am Fahrrad entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

256. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Obermenzing

Am Sonntag, 20.02.2022, gegen 11:00 Uhr, erhielt ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten.

Mit Hilfe der Legende, dass soeben falsche Polizeibeamte festgenommen wurden und bei den Inhaftierten ein Zettel mit Namen und Anschrift des Münchners aufgefunden wurde, erschlich sich der unbekannte Täter das Vertrauen des Münchners.

In der weiteren Gesprächsführung wurde dem über 70-Jährigen eine polizeiliche Einsatzlage suggeriert und brachte ihn dazu, Bargeld zu verpacken und das Geld vor seinem Wohnhaus abzulegen. In unmittelbarer Nähe wartete ein unbekannter Abholer, welcher dem Münchner bei der Hinterlegung des Bargelds bereits auffiel. Dieser nahm das verpackte Bargeld an sich und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Kurze Zeit später erkannte der Münchner den Betrug und wählte den Notruf 110 der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die AG Phänomene.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 185 cm groß; dunkel gekleidet, dunkle Haare, seitlich kurz rasiert

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Packenreiterstraße/Sarasatestraße/ Paganinistraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte:

à Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

à Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

à Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

257. Brandfall – Fürstenried

Am Sonntag, 20.02.2022, gegen 05:50 Uhr, teilte ein Passant gegenüber des Polizeinotrufs 110 den Brand eines Verkaufsanhängers im Bereich des Schweizer Platzes mit.

Bei Eintreffen der Polizeistreifen befand sich der Anhänger in Vollbrand. Durch den Brand wurden ebenfalls ein nahegelegener Baum und eine Litfaßsäule beschädigt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr München gelöscht werden.

Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine abschließenden Informationen vor.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Schweizer Platzes Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

258. Person stürzt in Gleisbett; eine Person schwer verletzt – Am Hart

Am Sonntag, 20.02.2022, gegen 09:00 Uhr, ging ein 22-jähriger Fußgänger entlang des Bahnsteiges der U-Bahnhaltestelle Am Hart.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fiel er auf Grund starker Alkoholisierung ohne Fremdeinwirkung ins Gleisbett (Gleis 1) und verletzte sich durch den Sturz schwer. Im weiteren Verlauf konnte er sich trotz der Alkoholisierung und der Verletzung in den Schutzraum unterhalb der Bahnsteigkante retten.

Ein 37-jähriger Triebfahrzeugführer, der mit der U2 in den U-Bahnhof einfahren wollte, erkannte den im Schutzraum liegenden 22-Jährigen und leitete sofort eine Schnellbremsung des Zuges ein. Zu einem Kontakt zwischen der U-Bahn und dem 22-Jährigen kam es nicht. Rettungskräfte und Polizei wurden in der Folge verständigt.

Der 22-Jährige konnte durch die Feuerwehr im Gleisbereich geborgen werden und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Er befindet sich derzeit in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Der Triebfahrzeugführer wurde durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Durch die ausgelöste Schnellbremsung wurde innerhalb der U-Bahn niemand verletzt. Ein Sachschaden an der U-Bahn entstand ebenfalls nicht.

Während der Unfallaufnahme konnte über das entsprechende Gleis für etwa eine Stunde kein U-Bahnverkehr abgewickelt werden. Die nachfolgenden U-Bahnen konnten jedoch über ein weiteres Gleis ohne weitere Behinderung umgeleitet werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

259. Zusammenstoß von fünf Pkw; zwei Personen leicht verletzt – Bogenhausen

Am Sonntag, 20.02.2022, 11:45 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus München die Ifflandstraße im Bereich des Isarrings stadtauswärts (Englischer Garten).

Hierbei bremste er wegen einer vorbeifahrenden Kolonne seinen Pkw ab. In der Folge fuhr zunächst ein 67-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim, mit einem Pkw Hyundai, hinten auf den Pkw des 34-Jährigen auf.

Auf den nun ebenfalls stehenden Pkws des 67-Jährigen aus Rosenheim fuhr ein 59-Jähriger aus München mit einem Pkw Skoda auf.

Einem hinter dem 59-Jährigen in einem Pkw VW fahrenden 54-Jährigen mit Wohnsitz in München gelang es noch sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen, jedoch fuhr in der Folge ein dahinter fahrender 32-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, auf dessen Pkw auf.

Der 34-jährige Fahrer des ersten Fahrzeuges wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ebenso die 40-jährige Beifahrerin im Pkw des 54-jährigen.

Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht notwendig. Es entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden, die konkrete Schadenshöhe ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Durch den Zusammenstoß kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Zusammenhang werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

260. Zwei Einbrüche in Wohnungen – Berg am Laim

Fall 1:

Im Tatzeitraum Freitag, 18.02.2022, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 20.02.2022, 17:45 Uhr, drangen der oder die bislang unbekannten Täter über ein Küchenfenster gewaltsam in eine Wohnung ein.

Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Unter Mitnahme von Schmuck flüchteten der oder die unbekannten Täter von der Tatörtlichkeit.

Fall 2:

Im Tatzeitraum Sonntag, 20.02.2022, zwischen 14:30 Uhr und 20:30 Uhr, drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in eine Wohnung ein.

Auch hier wurden mehrere Zimmer nach Beute durchsucht. Unter Mitnahme von Schmuck flüchteten die unbekannten Täter von der Tatörtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in dem Bereich St-Veit-Straße/Truderinger Straße/Hohenburgstraße und in dem Bereich St-Veit-Straße/Jella-Lepmann-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

261. Größerer Polizeieinsatz nach sexueller Belästigung und Körperverletzung – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 20.02.2022, gegen 03:40 Uhr, kam es im Bereich der Schwanthalerstraße zu einem größeren Polizeieinsatz wegen sexueller Belästigung mit anschließender Köperverletzung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich eine 30-jährige Münchnerin in einem Lokal im Bereich der Schwanthalerstraße. Dort wurde sie durch einen 23-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm sexuell belästigt, woraufhin sich die 30-Jährige an den Sicherheitsdienst der Gaststätte wandte.

In Folge dessen kam es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Erst durch die starke Präsenz der Polizei konnte die Auseinandersetzung zwischen den anwesenden Personen aufgelöst werden. Der alkoholisierte 23-Jährige versuchte sich zunächst der Festnahme zu entziehen. Hierbei kam es zu Solidarisierungseffekten gegenüber der Polizei, die nur durch massive Präsenz der Beamten gebrochen werden konnte. Schließlich wurde der 23-Jährige festgenommen und zur Polizeiinspektion 14 (Westend) gebracht. Dort wurde er wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Durch den Einsatz wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Alle weiteren Ermittlungen gegen die Beteiligten werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.