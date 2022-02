ERKHEIM. Am Sonntagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der St 2011 auf Höhe der AS Erkheim. Ein 33jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße von Westerheim kommend, um die Staatsstraße zu überqueren und auf die BAB A 96 aufzufahren. Dabei übersah er eine aus seiner Sicht von rechts kommende 53jährige Pkw-Fahrerin, die die Staatstraße in nordwestlicher Richtung befuhr, sodass es zum Zusammenstoß kam. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Pkw der Pkw-Fahrerin über die Fahrbahn geschleudert, überschlug sich, bis er wieder auf den Rädern im Grünstreifen zum Stehen kam. Die Verkehrsteilnehmerin musste durch die Feuerwehr mittels Rettungsspreizer aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie erlitt eine Kopfverletzung und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Memmingen verbracht. Der 33jährige wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt, jedoch wurde bei ihm im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Weiterhin musste der Führschein des Unfallverursachers sichergestellt werden, ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehren Erkheim, Daxberg und Schlegelsberg gesperrt, die Feuerwehren waren mit ca. 40 Mann vor Ort.

(PI Mindelheim)