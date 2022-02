ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Sonntagmorgen fünf geparkte Autos in Flammen aufgegangen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die noch am Vormittag die Kripo Aschaffenburg übernommen hat. Der Sachschaden wird dem derzeitigen Stand nach bei rund 90.000 Euro liegen.

Ein Zeuge teilte gegen 06:00 Uhr mit, dass mehrere Autos in der Webergasse brennen würden. Trotz der schnell vor Ort befindlichen Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf zwei weitere Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Der Schaden an den fünf vollständig ausgebrannten Wagen wird wohl mindestens 80.000 Euro betragen. Ob an zwei weiteren Pkw Schäden entstanden sind, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch die Fassade und eine Eingangstür des historischen Kornhäuschens beschädigt. Der entstandene Schaden wird dort dem Ermittlungsstand nach im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Ob der Brand auf eine Brandstiftung oder eine andere Ursache zurückzuführen ist, müssen nun die Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg zeigen.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo auch nach Zeugen, die am Sonntagmorgen zwischen 05:30 und 06:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Webergasse gesehen oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.