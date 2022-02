ERLANGEN. (235) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17./18.02.2022) brachen unbekannte Täter zwei Transporter im Gewerbegebiet Tennenlohe auf. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen 16:30 Uhr (Do) und 06:45 Uhr (Fr) brachen die Unbekannten einen Fiat Ducato auf, der auf dem Firmenparkplatz einer Schreinerei am Wetterkreuz abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter anschließend mehrere Maschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von über 2500 Euro.

Unweit entfernt vom ersten Tatort öffneten mutmaßlich dieselben Täter im Zeitraum von 18:30 Uhr (Do) bis 07:15 Uhr (Fr) einen Mercedes-Benz Sprinter, der auf dem Parkplatz eines Hotels am Wetterkreuz abgestellt war. Aus dem Transporter entwendeten sie ein Elektrowerkzeug im Wert von rund 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen zu den beiden Fahrzeugaufbrüchen übernommen und sucht Zeugen. Personen, denen am Wetterkreuz verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad