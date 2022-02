0364 – 14-jähriger Ladendieb mit Waffe



Innenstadt - Am Samstag fiel einem Mitarbeiter eines Geschäfts in der Bürgermeister-Fischer-Straße ein Jugendlicher auf. Kurz vor Ladenschluss gegen 19.55 Uhr ging der Jugendliche nämlich mit mehreren Parfüms in eine Umkleide. Kurz darauf verließ er die Umkleide und wollte direkt aus dem Geschäft gehen. Am Ausgang hielt der besagte Mitarbeiter den 14-Jährigen bis zum Eintreffen der mittlerweile verständigten Polizeistreife auf. Der Verdacht des Mitarbeiters bestätigte sich schließlich, denn in den Taschen des 14-Jährigen wurden Waren im Gesamtwert von ca. 700 Euro aufgefunden. Die Verpackungen ließ er in der Umkleide zurück. Aber damit nicht genug, denn der Jugendliche führte eine geladene Schreckschusswaffe im Hosenbund mit. Die Waffe wurde vor Ort sichergestellt. Der 14-Jährige musste die Beamten zur weiteren Abklärung auf die Inspektion begleiten. Dort verständigten die Polizeibeamten auch dessen Vater, der kurz darauf seinen Sohn abholte. Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen Diebstahls mit Waffen und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Auch die Herkunft der Schreckschusswaffe muss aktuell noch geklärt werden.



0365 – Brand von Mülltonnenraum



Oberhausen – Am Samstag gegen 11.50 Uhr wurde ein Brand in einem Mülltonnenraum unterhalb eines Wohnhauses in der Weidachstraße gemeldet. Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner angewiesen, offene Fenster und Türen zu schließen. Die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr konnte das Feuer umgehend löschen. Verletzte Anwohner oder Einsatzkräfte sind bislang nicht bekannt. Durch den Brand wurden unter anderem Teile der Haustechnik und der Abwasserleitungen des Wohnhauses beschädigt. Ebenfalls wurden diverse Müllcontainer zerstört. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat – wie in solchen Fällen üblich – die Ermittlungen dazu aufgenommen.



0366 – Nahezu blinder Senior Ziel von Betrügern



Hochzoll – Am Samstag wurde ein 85-Jähriger von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Der Betrüger schilderte einen angeblichen Überfall in der Nachbarschaft.

Es gäbe Hinweise, dass der Senior das nächste Ziel der Einbrecher sei und auch sein Vermögen in Gefahr wäre. Der nahezu blinde 85-Jährige glaubte dem Anrufe und übergab am Abend mehrere tausend Euro an einen Abholer.

Der Senior war nicht das einzige Ziel der Telefonbetrüger. Mit verschiedenen Maschen (Schockanruf, falscher Polizeibeamter, Enkeltrick, etc.) wurden am Wochenende und auch in den letzten Tagen zuvor unzählige Senioren in Augsburg und dem gesamten nordschwäbischen Bereich angerufen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang auch Angehörige und Bezugspersonen, Senioren über die Vorgehensweise der Täter aktiv aufzuklären. Regelmäßig fällt nämlich auf, dass Opfer von Telefonbetrügern zuvor noch nie von dieser Masche gehört haben.

Mehr Infos unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug



0367 – Auseinandersetzung am Königsplatz



Innenstadt – Am Samstag wurde die Polizei gegen 20.30 Uhr über eine verletzte Frau auf dem Königsplatz informiert. Die 34-Jährige wies diverse Hämatome im Gesicht auf. Streifenbeamte konnten noch vor Ort eine Gruppe von mehreren Personen ermitteln, die an einer Auseinandersetzung mit der 34-Jährigen beteiligt gewesen waren. Mindestens fünf Personen dieser Gruppe, allesamt Männern im Alter von 18 bis 25 Jahren, schlugen offenbar zuvor auf die 34-Jährige ein. Der Auslöser bzw. die Vorgeschichte ist bislang noch unklar. Die 34-Jährge entfernte sich nach der ersten Auseinandersetzung und ging kurz darauf mit einer Glasflasche auf die Gruppe los. Abermals wurde sie von den Männern geschlagen. Schließlich gingen Zeugen dazwischen und alarmierten die Polizei. Gegen alle Beteiligten wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die Frau verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ. Sowohl die 34-Jährige, als auch einige der beteiligten Männer, waren mit mehr als einem Promille deutlich alkoholisiert. Die Männer blieben nach bisherigem Stand unverletzt.



0368 – Erst Taxigast, dann Gast im Polizeiarrest



Innenstadt - Am Samstag gegen 3.30 Uhr beförderte ein Taxifahrer zwei Männer vom Königsplatz zur Schlossmauer. Dort stiegen beide aus und flohen ohne zu bezahlen. Der Taxifahrer verfolgte mit seinem Fahrzeug einen der beiden und stellte diesen auf Höhe Mittlerer Lech zur Rede. Dabei versuchte der Mann durch das geöffnete Autofenster den Taxifahrer zu schlagen. Erneut flüchtete der Mann. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreifen konnten den Mann im Rahmen einer Fahndung im Geißgäschen festnehmen. Der 22-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und wirkte stark alkoholisiert. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Der 22-Jährige musste auf Grund seines Verhaltens und seines Zustands die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er muss sich wegen Beförderungserschleichung und versuchter Körperverletzung verantworten. Außerdem ermittelt die Polizei nach dessen Begleiter.



0369 – Dreiste Paketdiebe



Innenstadt - Am Freitag gegen 17.00 Uhr klingelte ein Paketdienst-Fahrer bei einer Wohnung im Innenstadtbereich, um eine Sendung abzugeben. Da die Bewohnerin nicht öffnen konnte, legte der Fahrer das Paket im Hauseingangsbereich ab. Als kurz danach die Bewohnerin die Wohnung verließ, um das Paket zu holen, bemerkte sie zwei Männer. Diese wollten soeben das abgelegte Paket an sich nehmen. Ertappt durch die Bewohnerin legten die Männer das Paket wieder zurück und liefen davon. Die aufmerksame Bewohnerin beobachtete allerdings die Männer weiter. Das Duo sah sich in anderen Hauseingängen um und folgte offenbar der Route des Paketdienst-Fahrers. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellte eine Streife die Männer in der Straße Pfärrle fest und hielt beide an. Dabei wurde tatsächlich ein Paket mit Neuware aufgefunden.

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden 21- und 35-jährigen Männer wegen vollendeten und versuchten Diebstahls. Außerdem wird geklärt, ob das Duo für weitere Paketdiebstähle verantwortlich ist.



0370 – Nach Unfall geflüchtet



Lechhausen - Im Zeitraum von 16.02.2022 (Mittwoch) bis 18.02.2022 (Freitag) beschädigte ein bislang Unbekannter einen Ford Kuga, der am Fahrbahnrand in der Teplitzer Straße 3 geparkt stand. Der Unbekannte touchierte offenbar mit seinem Fahrzeug den Ford und fuhr anschließend weiter, ohne sich vor Ort um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Oberhausen – Am Donnerstag (17.02.2022), gegen 11.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße. Ein Pkw war dabei in der Zirbelstraße unterwegs. Beim Einbiegen in die Stuttgarter Straße geriet der Pkw ins Schleudern und stieß dabei gegen das Heck eines Lkw. Anschließend flüchtete der Pkw-Fahrer. Beim Lkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wird als schwarze Limousine, vmtl. BMW, 5er-Baureihe oder ähnlich, beschrieben. Es dürfte nun einen frischen Frontschaden aufweisen.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter Tel. 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.