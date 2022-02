253. Polizeiliche Bilanz zum Versammlungsgeschehen am Samstag, 19.02.2022 in der Münchner Innenstadt – Ergänzung

-siehe Medieninformation vom 19.02.2022, Nr. 241

Im Rahmen des Einsatzgeschehens am Samstag, 19.02.2022, wurden im Laufe des Abends noch zwei weitere relevante Sachverhalte bekannt.

Wie bereits berichtet, setzte sich eine Versammlung gegen 19.00 Uhr am Königsplatz in Bewegung. Während dieser Demonstration kam es im Bereich der Luisenstraße an einer Baustelle zu einem Zwischenfall zwischen polizeilichen Einsatzkräften und Versammlungsteilnehmern. Dies führte in der Folge zum Einsatz von unmittelbaren Zwang, damit sich die Polizeibeamten wieder aus dieser Situation befreien konnten. Hierbei mussten auch der Schlagstock, vornehmlich zum Schieben und Drücken, und Pfefferspray eingesetzt werden. Drei Polizeibeamte wurden im Rahmen dieses Vorfalls leicht verletzt. Der Versammlungsleiter und der polizeiliche Einsatzleiter wirkten daraufhin zusammen auf die beteiligten Personen ein und konnten die Situation wieder beruhigen. Anschließend setzte der Demonstrationszug seinen Weg weiter fort.

Wie erst später bekannt wurde, kam es in diesem Zusammenhang auch zu mehreren Schlägen mit einer Fahnenstange durch einen 20-jährigen Versammlungsteilnehmer gegen einen eingesetzten Polizeibeamten.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand konnte der 20-Jährige im Nachgang zu dieser Versammlung innerhalb einer Gruppe von mehreren Personen gegen 21:25 Uhr am Hauptbahnhof im Bereich des Bahnsteigs der U2 angetroffen und angesprochen werden. Im Zusammenhang der nun folgenden vorläufigen Festnahme versuchten seine Begleiter, diese aktiv zu unterbinden. Es kam nun zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den polizeilichen Einsatzkräften, in deren Verlauf auch der Schlagstock eingesetzt werden musste. Letztendlich gelang es, den 20-Jährigen festzunehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

In einem weiteren Vorfall am Samstag, 19.02.2022, gegen 19:30 Uhr, ging ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Erding auf eine polizeiliche Absperrung an der Widenmayerstraße/ Ecke Luitpoldbrücke zu.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand griff der 44-Jährige die dort eingesetzten Beamten aus bislang unbekannten Gründen körperlich an und beleidigte sie mehrfach. Er wurde daraufhin wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung vorläufig festgenommen. Im Nachgang wurden bei ihm leichte Gesichtsabschürfungen festgestellt. Der 44-Jährige war zudem stark alkoholisiert. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.