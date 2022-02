WEITNAU. Am 19.02.22 gegen 18:00 Uhr kam es auf der B12 bei Seltmans/Weitnau zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Unfallverursacher befuhr die B12 von Seltmans kommend in Richtung Weitnau, als er aufgrund von Müdigkeit zunächst nach links gegen eine Schutzwand und anschließend nach rechts gegen die Schutzplanke fuhr. In einer ersten Unfallmeldung hieß es, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Wie sich später jedoch herausstellte, war der Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte selbständig aussteigen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt oder gefährdet. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000€ geschätzt. Die B12 musste für ca. 1 ½ Stunden im Unfallbereich komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Weitnau übernahm die Verkehrsregelung und richtete eine Umleitung ein. Der Unfallverursacher wurde aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

(VPI Kempten)