BAMBERG. Weil ein Mann mit schweren Gesichtsverletzungen am Bahnhofsvorplatz in Bamberg lag, ermittelt nun die Kriminalpolizei Bamberg zu den noch unklaren Umständen.

Am Freitag erhielt die Einsatzzentrale gegen 20.45 Uhr Mitteilung über den am Boden liegenden Bamberger. Der 45-Jährige wies erhebliche Gesichtsverletzungen auf. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Unklar ist derzeit, ob der Mann mit seinem Fahrrad gestürzt ist oder einer Gewalttat zum Opfer fiel. Die Kriminalpolizei Bamberg hat sich deshalb der Sache angenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die den Verletzten am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, am Bahnhofsplatz/in der Ludwigstraße beobachtet haben und Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.

Der 45-Jährige war mit einer blauen Jeans sowie einer grünen Jacke bekleidet und hatte ein silbernes Fahrrad bei sich.