FORCHHEIM. Erneut drangen Einbrecher in einen Kindergarten in Forchheim ein. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und vermutet einen Tatzusammenhang.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zutritt zu dem Kindergarten am Schießanger. Im Inneren öffneten sie gewaltsam mehrere Schränke und durchwühlten diese. Auch der Kühlschrank und die Naschbox blieben nicht verschont. Ersten Erkenntnissen nach flüchteten die Täter ohne Beuten, hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit dem Einbruch in den Kindergarten in der Bügstraße, der im gleichen Tatzeitraum stattfand.

Zeugen, die im Zeitraum vom späten Donnerstagnachmittag, den 17. Februar 2022, bis zum Freitagmorgen, den 18. Februar 2022, verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen am Schießanger in Forchheim wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.