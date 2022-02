0356 – Betrunken mehrere PKW angefahren

Haunstetten – Am heutigen Freitag gegen 00:30 Uhr meldete sich eine 22-jährige Fahrzeugführerin bei der Polizei und gab an in der Tattenbachstraße einen geparkten PKW angefahren zu haben. Die hinzugerufene Streife stellte fest, dass die 22-Jährige nicht nur einen, sondern drei geparkte PKW touchiert hatte. Durch den Aufprall war die Vorderachse des eigenen Autos der 22-Jährigen gebrochen. An den geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Zudem bemerkten die eingesetzten Beamten, dass die Unfallverursacherin nach Alkohol roch. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Die Polizeibeamten nahmen die 22-Jährige zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle und stellten den Führerschein sicher. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

0357 – Handyverstoß führt zur Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag fiel einer Streife ein LKW-Fahrer im Unteren Talweg auf, der während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Die Polizeibeamten hielten den Fahrer daraufhin an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 46-jährige Fahrzeugführer leidglich im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B war. Für den LKW hätte er jedoch mindestens die Fahrerlaubnisklasse C1 gebraucht. Dem 46-Jährigen wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

0358 – PKW erfasst Fußgänger

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag gegen 16:10 Uhr kam es in der Straße Am Exerzierplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der 58-jährige PKW-Fahrer fuhr die Straße Am Exerzierplatz entlang und anschließend auf dem Fußweg in den Reesepark weiter. Dort kollidierte er mit einem 16-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall über die Motorhaube geschleudert. Der Unfallverursacher fuhr einige Meter weiter und kam auf der Grünfläche zum Stehen. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber gab der Fahrzeugführer in einem ersten Gespräch an sich nicht an den Unfall erinnern zu können. Der Fußgänger wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Universitätsklinikum. Der PKW-Fahrer kam zur Abklärung ebenfalls ins Universitätsklinikum. Die mit dem Unfallverursacher vor Ort durchgeführten Schnelltests ergaben keine Anhaltspunkte für Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum. Um den möglichen Einfluss von Medikamenten auf die Fahrtüchtigkeit nachweisen zu können, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.

0359 – Streit in Fitness-Studio eskaliert

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag gegen 17:30 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Streit in ein Fitness-Studio in die Ludwigstraße gerufen. Ein Angestellter des Studios wollte einem Trainierenden helfen, der offenbar Probleme mit einem Trainingsgerät hatte. Dabei fiel dem Angestellten auf, dass der Mann sich nicht an die geltenden Hygienevorschriften hielt. Als er den Mann darauf hinwies, beleidigte der Mann den Angestellten und spuckte auf den Boden. Da der Mann sich bereits vor einigen Tagen ähnlich verhalten hatte, war ihm ein Hausverbot ausgesprochen worden. Als der Angestellte den Mann aufforderte, das Studio zu verlassen, schlug dieser dem Angestellten ins Gesicht. Daraufhin rief der Angestellte die Polizei. Auch den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der Mann aggressiv und beleidigte diese mehrfach. Außerdem zog er vor den Beamten die Hose herunter und zeigte sein Glied. Letztendlich musste der Mann durch die Beamten nach draußen begleitet werden, da er freiwillig das Studio nicht verlassen wollte. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetzt.

Der Mann ist übrigens 82 Jahre alt.

0360 – Verkehrsunfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum Samstag (12.02.2022) bis Donnerstag (17.02.2022) touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Curtiusstraße geparkten PKW. Anschließend fuhr er davon ohne den Unfall zu melden. Am beschädigten PKW, einem weißen Toyota Yaris, wurde der vordere rechte Kotflügel eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten roten Lackabrieb am beschädigten Kotflügel fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden.

0361 – Fahrradfahrer beleidigt Hundehalterin

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag gegen 09:00 Uhr beleidigte ein bislang unbekannter Täter eine Hundehalterin, die mit ihrem Hund im Reesepark unterwegs war. Der Unbekannte fühlte sich offenbar durch den Hund gestört, schrie die Geschädigte an und beleidigte sie. Als die Geschädigte die Polizei anrief, entfernte sich der Täter mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschreiben:

ca. 50 Jahre alt

185 cm groß

Schlank

Kurze Haare

Brille

Bekleidet mit Sportkleidung, schwarzer Mütze und Helm

Er führte ein rotes Mountainbike und einen orangen Rucksack mit sich

Zeugen, die Angaben zum Täter machen können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der PI Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zu melden.

0362 – Einbruch in Kindergarten

Spickel – In der Nacht von Mittwoch (16.02.2022) auf Donnerstag (17.02.2022) brach ein bislang unbekannter Täter in einen Kindergarten in der Hornungstraße ein. Der oder die Täter hebelten die Hintertüre gewaltsam auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3810 zu melden.