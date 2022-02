A73/Coburg. Bei der Kontrolle eines albanischen Reisebusses der im internationalen Linienverkehr am frühen Donnerstagabend von Vlore in Albanien nach Hamburg unterwegs war, konnten durch die Schwerverkehrsspezialisten der Verkehrspolizei Coburg umfangreiche Verstöße gegen die Sozialvorschriften aufgedeckt werden.

Die Ordnungshüter stellten während der Kontrolle des mit 25 Personen besetzten Reisebusses fest, dass beide Fahrer die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten gänzlich missachtet hatten. So schaffte es der Fahrer in der Vergangenheit mehrere Male die weite Strecke von Albanien nach Deutschland mit insgesamt nur eineinhalb Stunden Ruhepause zurückzulegen. Oder er fuhr einfach ohne jegliche Pause knapp 9 Stunden am Stück. „Ankommen statt Umkommen“ als reines Glücksspiel.

Sein Compagnon tat es ihm gleich, nur nutzte er, um diese Verstöße zu verschleiern, die Fahrerkarte eines anderen Fahrers.

Nach umfangreichen polizeilichen Maßnahmen durften die Fahrer nach einer, den Ermittlungen geschuldeten, mehrstündigen Pause ihren Weg nach Hamburg fortsetzen.

Alle Beteiligten erwartet ein hohes Bußgeld, wovon jedoch bereits ein Teil vor Ort bezahlt werden durfte.