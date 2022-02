REGENSBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten ein oder mehrere Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses. Dort ging er mehrere Fahrzeuge an und entwendete verschiedene Fahrzeugteile.

Zwischen Dienstag, 15. Februar 2022, gegen 17:00 Uhr und Mittwoch, 16. Februar 2022, 08:30 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Dr.-Gessler-Straße gewaltsam in ein umzäuntes Gelände eines Autohauses und auf das dortige Parkdeck. Der oder die Einbrecher gingen dort verschiedene abgestellte Pkws an. Bei mehreren Fahrzeugen wurden die Scheiben eingeschlagen. Von einem Pkw wurden Scheinwerfer, Stoßstange sowie Lenkrad entwendet. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit noch geprüft. Der Schaden durch die entwendeten Fahrzeugteile beläuft sich im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd sicherte vor Ort Spuren, die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.

Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.