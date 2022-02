REGENSBURG. Ein Unbekannter stieg in eine Firmenkantine ein und entwendete dort Bargeld.

Im Zeitraum von Dienstag, 15. Februar 2022, 14:45 Uhr bis Mittwoch, 16. Februar 2022, 05:30 Uhr stieg ein bislang Unbekannter unter Anwendung von Gewalt in ein Gebäude in der Wiener Straße ein. In der dortigen Kantine hat er ein Wertbehältnis angegangen und daraus Bargeld entnommen. Weiterhin wurde noch eine Automat gewaltsam geöffnet und auch daraus Bargeld entwendet. Der Täter erbeutete dadurch einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Durch die Tat ist auch ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Die Spurensicherung vor Ort, sowie die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.