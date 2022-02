POCKING (LKRS. PASSAU). Am Mittwoch durchsuchte die Polizei eine Wohnung in Pocking und stellte eine große Menge Marihuana und Haschisch sowie Bargeld sicher. Beim Fluchtversuch des Tatverdächtigen verletzte sich eine Polizistin. Gegen den Mann erging Haftbefehl.

Seit letztem Jahr ermitteln die Passauer Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Passau gegen einen 25-jährigen Pockinger, der in Verdacht stand, mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Am Morgen des 16.02.2022 durchsuchten die Ermittler der Passauer Kripo schließlich die Wohnung des 25-Jährigen in Pocking. Als sie eine größere Menge Rauschgift in der Wohnung entdeckten, sprang der 25-Jährige plötzlich aus einem Fenster im 1. Stock und flüchtete zu Fuß. Die Ermittler der Kripo nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen nach kurzer Verfolgung stellen. Im Rahmen der Festnahme wurde eine Beamtin jedoch am Fuß verletzt.

Die Ermittler fanden in der Wohnung rund drei Kilogramm Haschisch, rund eineinhalb Kilogramm Marihuana sowie eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld. Die Polizei stellte die Betäubungsmittel und das Bargeld sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 25-Jährigen, unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Er wurde am 16.02.2022, nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Passau, in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 17.02.2022, 14:05 Uhr