SELB, LKR. WUNSIEDEL. Nach dem Raubüberfall am 4. Februar 2022 auf einen Drogeriemarkt in Selb konnte die Kriminalpolizei Hof zwei weitere Tatverdächtige ermitteln. Einer der beiden sitzt nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof ebenfalls in Untersuchungshaft.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hof und des Polizeipräsidiums Oberfranken

Auszug aus der Pressemitteilung vom 9. Februar 2022:

Kurz vor Ladenschluss hatten am 4. Februar 2022 drei männliche Personen den Verbrauchermarkt in Selb betreten. Im Kassenbereich forderten sie unter Vorhalt verschiedener gefährlicher Gegenstände Bargeld. Mit mehreren Scheinen flüchteten sie anschließend unerkannt in nördliche Richtung. Während der folgenden Großfahndung fanden Polizisten im Grüngelände der Herz-Jesu-Kirche Vermummungsgegenstände und ein Messer, die offenbar von den Räubern weggeworfen worden waren.

Zeugenhinweise führten zu einem ersten Tatverdächtigen

Da sich ein 14-jähriger Schüler in sozialen Netzwerken auffällig verhielt und dort Videos veröffentlicht hatte, die mit dem Raubüberfall in Zusammenhang standen, erwirkten die Ermittler der Kripo Hof einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnadresse des Äthiopiers im Landkreis Wunsiedel. Nach erfolgter Festnahme, räumte er in einer ersten Vernehmung in Teilen eine Tatbeteiligung ein. Er sitzt bereits seit Anfang vergangener Woche in einer bayerischen Haftanstalt.

Erneuter Ermittlungserfolg

Nach der Inhaftierung des ersten Verdächtigen, dauerten die akribischen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Mittätern an. Gesicherte Beweismittel, die Auswertung von Videoaufnahmen sowie erneute umfangreiche Aussagen von Zeugen, führten die Beamten auf die Spur von zwei Jugendlichen aus dem Wunsiedler Landkreis. Es handelt sich hierbei um einen 17-jährigen Syrer und einen 16 Jahre alten Rumänen.

Der syrische Schüler konnte von Polizisten am vergangenen Donnerstag festgenommen und im Anschluss einem Haftrichter vorgeführt werden. Auch er gestand eine Tatbeteiligung beim Raubüberfall. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging gegen ihn Untersuchungshaftbefehl. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Ebenso wird der 16-Jährige als der Tat verdächtig angesehen. Er befindet sich jedoch nach richterlicher Prüfung am Mittwoch auf freiem Fuß.