MAUTH (LKRS. FREYUNG-GRAFENAU). Am Dienstagabend brannte im Mauther Ortsteil Zwölfhäuser ein Wohnhaus. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wie bereits am gestrigen Mittwoch berichtet, geriet am Dienstag, 15.02.2022, gegen 20:45 Uhr ein Wohnhaus in Zwölfhäuser in Brand. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat noch am gleichen Abend die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.