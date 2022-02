LKRS.AMBERG-SULZBACH. Dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, musste nun ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach lernen. Er betitelte in einer Facebook-Gruppe einen Beamten der Verkehrspolizei Amberg mit einem nicht jugendfreien Schimpfwort. Dafür erhielt er nun einen Strafbefehl.

Bereits am 25. Juni 2020 war ein Beamter der Verkehrspolizeiinspektion Amberg auf Höhe Poppenricht an der Straße KAS 13 zur Geschwindigkeitsmessung für die Verkehrssicherheit eingesetzt. Nach kurzer Zeit wurde die Messörtlichkeit mit einem Foto in einer Facebook-Gruppe über Blitzer in Amberg und dem Landkreis Amberg-Sulzbach bekannt gegeben. In dieser Gruppe meldete sich ein damals 39-jähriger Beschuldigter mit abfälligen Kommentaren zu Wort, in denen er sowohl den Messbeamten, als auch dessen Mutter beleidigte. Dies blieb nicht unbemerkt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nun erließ das Amtsgericht Amberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg einen Strafbefehl mit 50 Tagessätzen gegen den Mann, der zwischenzeitlich Rechtskraft erlangt hat. Die Facebook-Beleidigung kommt den 40-Jährigen mit mehreren hundert Euro damit teuer zu stehen.