WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter mehrere hochwertige Fahrzeugteile entwendet. Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die unbekannten Täter stellten zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 08.30 Uhr offensichtlich ein Fahrzeug hinter einem Autohaus in der Winterhäuser Straße und den dort angrenzenden Bahngleisen ab. Anschließend verschafften sie sich durch Öffnen des Zauns gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände. Hier entwendeten sie von insgesamt vier Fahrzeugen der Marke Skoda mehrere hochwertige Fahrzeugteile wie Navigationsgeräte, Lenkräder oder Komplettradsätze. Mit der Beute im unteren fünfstelligen Bereich traten die Unbekannten im Nachgang wieder die Flucht an. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat am Dienstagmorgen noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei nach Zeugen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wem sind zwischen Montag und Dienstag in Heidingsfeld verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen?

Sind jemandem Personen oder ein Fahrzeug zwischen dem Betriebsgelände und den Bahngleisen aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931 / 457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.