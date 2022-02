0339 – Betrunken zur Tankstelle gefahren

Haunstetten – Am gestrigen Dienstag gegen 19:10 Uhr meldete die Angestellte einer Tankstelle in der Landsberger Straße einen offensichtlich betrunkenen PKW-Fahrer. Der 60-jährige Fahrzeugführer war mit seinem PKW auf das Gelände der Tankstelle gefahren und beim Aussteigen fast gestürzt. Die Angestellte konnte deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen und nahm dem Fahrer den PKW-Schlüssel ab, bis die Streife eintraf. Die Polizisten führten mit dem 60-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von knapp 1,6 Promille ergab. Daher nahmen sie ihn zur Blutentnahme zur Dienststelle mit. Den Fahrzeugschlüssel übergab die Angestellte den Beamten. Diesen stellten sie zusammen mit dem Führerschein des Mannes sicher. Den 60-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

0340 – Kleintransporter aufgebrochen

Lechhausen – In der Nacht von Montag (14.02.2022) auf Dienstag (15.02.2022) hebelte ein bislang unbekannter Täter die Schiebetür eines Kleintransporter in der Dr.-Otto-Meyer-Straße auf. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete er mehrere dort gelagerte Werkezeuge und Maschinen im Wert von ca. 500 Euro.

In derselben Nacht brach ein bislang unbekannter Täter das Schloss der Hecktüre eines Firmentransporters in der Leipziger Straße auf. Der Täter entwendete eine Vielzahl an Werkzeugen und Maschinen im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der Fälle geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden.

0341 – Kellerabteile aufgebrochen

Lechhausen – Im Tatzeitraum Samstag (12.02.2022) bis Dienstag (15.02.2022) brach ein bislang unbekannter Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rembrandtstraße ein. Der Täter versuchte zuerst die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelte er ein Kellerfenster auf und gelangte so in den Keller. Dort zwickte er bei insgesamt 13 Abteile die Vorhängeschlösser auf und durchsuchte diese. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entwendete der Täter lediglich Lebensmittel und Getränke im Wert von 130 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden.