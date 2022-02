ARZBERG, LKR. HOF. Dienstagnacht drohte ein Mülltonnenbrand auf einen Holzschuppen überzugreifen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und geht von einer vorsätzlicher Brandlegung aus.

Weil am Dienstagabend gegen 22 Uhr eine Mülltonne in der Bahnhofstraße in Flammen stand, verständigten Anwohner Polizei und Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, griff der Brand bereits auf einen angrenzenden Holzschuppen über. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Kripo Hof von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können oder am Dienstagabend in der Bahnhofstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung zu setzen.