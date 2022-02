KLEINLANGHEIM, LKR. KITZINGEN. Am Dienstagabend haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried bei einer Fahrzeugkontrolle an der Rastanlage Haidt-Süd Kokain im Kilobereich entdeckt. Der tatverdächtige Fahrer des Pkw wurde vorläufig festgenommen. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.



Gegen 22.30 Uhr war eine uniformierte Streifenbesatzung auf einen mit nur einer Person besetzten Mercedes aufmerksam geworden, den sie an der Rastanlage der A3 in Fahrtrichtung Süden festgestellt hatten. Die Beamten führten bei dem 23-jährigen Fahrer und dem Fahrzeug eine verdachtsunabhängige Kontrolle durch. Die Polizisten stellten mit versiertem Blick fest, dass an dem Mercedes bauliche Veränderungen vorgenommen worden waren und schauten sich die Sache daraufhin genauer an. Sie entdeckten schließlich ein Versteck, in dem sie mutmaßliches Kokain im einstelligen Kilobereich auffinden konnten. Der 23-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Den Mercedes, wie auch die Betäubungsmittel, stellten die Beamten sicher.



Der Mann verbrachte die Nacht in den Hafträumen der Polizeidienststelle, bis er am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Dieser ordnete gegen den 23-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge an.



Der Beschuldigte wurde nach der Haftbefehlseröffnung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall, insbesondere zur Herkunft der Betäubungsmittel, werden von der Kriminalpolizei Würzburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt.