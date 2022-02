SCHOLLENREUTH/FEILITZSCH, LKR. HOF. Einbrecher hatten es in Schollenreuth auf einen Reitstall abgesehen und machten Beute. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter das Fenster des Reitstalls auf und entwendeten dort aus der Sattelkammer zahlreiche Sättel und Reitzubehör im Wert von über 10.000 Euro.

Unentdeckt gelang ihnen die Flucht. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Zeugen, die in Schollenreuth und Umgebung in einem Zeitraum vom Sonntagabend, den 13. Februar, bis Montagmorgen, den 14. Februar, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung zu setzen.