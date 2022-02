DINGOLFING. Am gestrigen Dienstag, 15.02.2022, meldete ein 62-Jähriger bei der Dingolfinger Polizei seinen hochwertigen BMW X 3 als gestohlen.

Das mit einem sog. Keyless-Go-Schließsystem ausgestattete Fahrzeug wurde offenbar durch Überbrückung des Funksignals von Unbekannten in der Nacht auf Dienstag entwendet. Bereits gegen Mittag konnte der BMW dank einer schnellen und grenzüberschreitenden Ermittlungs- und Fahndungsarbeit in Tschechien an der Grenze zu Polen angehalten und sichergestellt werden. Der Fahrer, ein 36-jähriger Pole, wurde festgenommen. Aufgrund des aktuellen Falles warnt das Polizeipräsidium Niederbayern wiederholt vor derartigen Diebstählen. Beachtigen Sie folgende Tipps, wenn Ihr Fahrzeug mit einem Funkschlüssel ausgestattet ist:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstüre ab.

Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. Aluminiumhüllen, evtl. Blechdose). Machen Sie dazu den Test am Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichend Sicherheit.

Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeugs Personen mit Aktenkoffer in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 16.02.2022, 12.10 Uhr