SCHWARZENBACH AM WALD, LKR. HOF. Ein Fahrzeug kommt von der Straße ab und schießt in ein Feld. Parallel zur Fahrbahn überschlägt es sich über einen Feldweg und rutscht schließlich eine Böschung hinab. Einsatzkräfte finden lediglich den versperrten Boliden.

Was sich anhört wie eine Unfallszene eines Actionfilms, ereignete sich Dienstagabend auf der Kreisstraße 28 bei Schwarzenbach am Wald. Kurz vor 20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Audi die K HO 28 von Bernstein in Richtung Straßdorf. In einer leichten Rechtskurve kam er von der Straße ab und fuhr mit seinem Pkw geradeaus ins Feld. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten samt Schneepflugmarkierung und ein Schild. Anschließend donnerte das Fahrzeug etwa 80 Meter parallel zur Straße weiter und wurde durch eine Bodenwelle in die Luft katapultiert. Offenbar flog der Unfallfahrer zirka 30 Meter weit, da sich hier keinerlei Reifenspuren am Boden aufspüren ließen. Nach einem erheblichen Raseneinschlag, rutschte er seitlich geschätzte 150 Meter in Richtung Waldrand.

Durch den Unfall wurde vom Fahrzeug der automatische Notruf ausgelöst, weshalb Polizei und Feuerwehr zur Unfallstelle eilten. Dort fanden die Einsatzkräfte zwar den versperrten Audi, jedoch fehlte vom Fahrer jede Spur. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen am Unfallwagen mussten die Rettungskräfte davon ausgehen, dass der Lenker möglicherweise verletzt sei und sich im Umfeld befindet. Die Rettungskräfte durchsuchten die Umgebung mit 70 Männern und Frauen sowie einem Mantrailer-Suchhund der Bergwacht. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz.

Die Polizei überprüfte währenddessen verschiedene Anlaufadressen des Fahrzeughalters und konnte den 36-Jährigen schließlich bei einem Bekannten - schlafend und lediglich leicht verletzt, jedoch mit einer deutlichen Alkoholfahne - antreffen. Sie veranlassten eine Blutentnahme und beschlagnahmten sein Fahrzeug.

Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 11.000 Euro.