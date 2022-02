224. Polizeieinsatz zur 58. Sicherheitskonferenz

224. Versuchter Handtaschenraub; Ermittlung eines Tatverdächtigen – Schwabing

Wie bereits berichtet, befand sich am Montag, 09.08.2021, gegen 01:40 Uhr, eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München zu Fuß auf dem Heimweg, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser forderte den Rucksack der Frau. Als die 23-Jährige sich weigerte, packte sie der unbekannte Täter an den Schultern und stieß sie zu Boden. Als es der 23-Jährigen gelang lautstark nach Hilfe zu rufen, während der Täter sie auf den Boden drückte, ließ dieser von ihr ab und flüchtete zu Fuß.

Im Rahmen der Spurensicherung und Auswertung konnte nun mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes gewonnene DNA-Spuren einem 37-jährigen moldawischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland zugeordnet werden. Dieser befindet sich aufgrund eines ähnlich gelagerten Deliktes seit Freitag, 20.08.2021 in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Kommissariat 21 führt weiterhin die Ermittlungen.

225. Zwei Festnahmen nach exhibitionistischen Handlungen – Landkreis München und Hauptbahnhof

Fall 1:

Am Dienstag, 15.02.2022, gegen 15:50 Uhr, beobachtete eine 76-Jährige mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein bei einem Spaziergang in Hohenbrunn einen ihr unbekannten Mann dabei, wie dieser sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 76-Jährige meldete dies dem Polizeinotruf 110.

Die vor Ort eingesetzte Streife konnte den Tatverdächtigen, einen 60-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, noch an der Tatörtlichkeit antreffen und vorläufig festnehmen. Es meldeten sich zwei weitere Zeugen, die die Tat ebenfalls wahrgenommen hatten.

Der 60-Jährige wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Fall 2:

Am Dienstag, 15.02.2022, gegen 18.30 Uhr, befand sich ein Beamter der Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof) im Toilettenbereich des Zwischengeschosses der S-Bahn und U1/U2 des Münchner Hauptbahnhofes. Dort traf er auf einen 32-Jährigen mit Wohnsitz in München, der sexuelle Handlungen an sich vornahm und während dessen Blickkontakt zum Beamten suchte.

Aufgrund dessen wurde der 32-Jährige vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht. Weitere Personen, die sich zeitgleich im Toilettenbereich befanden, konnten das Tatgeschehen ebenfalls beobachten.

Der 32-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das Kommissariat 15 hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

226. Brand eines Kleinkraftrades – Ramersdorf

Am Dienstag, 15.02.2022, gegen 18:00 Uhr, ging beim Polizeinotruf 110 eine Mitteilung über ein brennendes Kleinkraftrad im Bereich einer Unterführung in der Rosenheimer Straße ein. Vor Ort konnte nur noch der in Vollbrand stehende Roller festgestellt werden. Der Brand wurde in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht.

Durch den Brand entstand ein Totalschaden am Kleinkraftrad, zudem wurde die Wand der Unterführung beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen, insbesondere in Bezug auf die Brandursache, übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rosenheimer Straße, Kirchseeoner Straße und Wilramstraße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

227. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person – Sauerlach

Wie bereits berichtet, wurde eine 74-Jährige mit Wohnsitz in München seit Samstag, 12.02.2022 vermisst. Sie war mit einem Pkw unterwegs.

Am Dienstag, 15.02.2022, gegen 11:00 Uhr, erhielt die Polizei von einem 34-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München die Mitteilung, dass sich der Pkw mit dem die 74-Jährige unterwegs gewesen war, an einem Waldrand im Sauerlacher Gemeindeteil Gumpertsham aufgefunden wurde. Die 74-Jährige konnte jedoch nicht im näheren Umfeld aufgefunden werden.

Daraufhin wurde durch das Kommissariat 14 eine großangelegte Suchaktion veranlasst. Hierbei nahmen unter anderem Beamte einer Münchner Einsatzhundertschaft, ein Polizeihubschrauber, die Reiterstaffel, ein Personensuchhund sowie die Hundestaffel der Rettungsdienste teil. Zudem beteiligten sich noch mehrere Streifen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion.

Vor Ort konnte ein Personensuchhund die Fährte aufnehmen, woraufhin Beamte der Reiterstaffel die 74-Jährige in einem Waldgebiet lebend auffinden konnten. Zur medizinischen Abklärung wurde die 74-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 34-Jährige erklärte sich bereit das festgefahrene Fahrzeug der Vermissten zu bergen.

228. Trickdiebstahl durch Vortäuschen einer Notlage; eine Tatverdächtige festgenommen – Krailling

Am Freitag, 11.02.2022, gegen 16:00 Uhr, befand sich eine über 80-Jährige beim Einkaufen in Krailling. Hierbei wurde sie von einer 22-jährigen serbischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland angesprochen. Diese bot ihr an, im Haushalt zu helfen. Die über 80-Jährige willigte ein und nahm die 22-Jährige mit nach Hause.

Die 22-Jährige gab dann bei der über 80-Jährigen an, dass sie sich in einer finanziellen Notlage befinde und mehrere Tausend Euro für einen Schleuser benötige, der sie zurück in ihr Heimatland bringen solle. An diesem Tag wurde kein Bargeld übergeben.

In den darauffolgenden Tagen suchte die 22-Jährige die über 80-Jährigen erneut auf und schilderte auch hier wiederum eine finanzielle Notlage. Die über 80-Jährige übergab dann mehrere Hundert Euro Bargeld. Im weiteren Verlauf fuhren beide zu einer Bank. Hier wurden mehrere Tausend Euro Bargeld abgehoben, welche die über 80-Jährige ebenfalls an die 22-Jährige übergab. Neben dem Bargeld wurde auch noch Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro übergeben.

Nachdem fortwährend weitere Forderungen an sie gerichtet wurden, entschloss sich die über 80-Jährige den Vorfall bei der Polizei zu melden. Am Dienstag, 15.02.2022, wurde Anzeige bei der Polizeiinspektion 46 (Planegg) erstattet.

Die 22-Jährige konnte in der Folge am S-Bahnhof Gräfelfing kontrolliert und festgenommen werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet. Die 22-Jährige wurde nach der polizeilichen Sachbearbeitung an die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des Tages wird sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage befinden wird.

Das Kommissariat 65 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

229. Staatsschutzrelevantes Delikt – Lerchenau

In den Nachmittagsstunden des Dienstag, 08.02.2022, befand sich ein 50-jähriger Wohnsitzloser in einem Bus (Linie 173) und gab dort zunächst lautstark zusammenhanglose Äußerungen von sich. Wenig später schlug er ohne erkennbaren Anlass nach einem 20-Jährigen, verfehlte diesen jedoch. Außerdem entblößte er sich im weiteren Verlauf vor den anwesenden Fahrgästen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Nachdem der 50-Jährige an der Haltestelle „Irisstraße“ den Bus verlassen hatte, beleidigte er dort zunächst zwei Minderjährige rassistisch. Anschließend entblößte er sich vor einem 32-Jährigen erneut, nachdem dieser zuvor angekündigt hatte die Polizei zu verständigen.

Der 50-Jährige wurde wenig später von den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten festgenommen und in einem Krankenhaus untergebracht hat.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Sachverhalt hat das Kommissariat 45 (Staatsschutzdelikte) übernommen.