0335 – LKW Vollbrand auf der A8

BAB A8/ AS Zusmarshausen/ FR Stuttgart - Am gestrigen Montag gegen 16:35 Uhr geriet ein LKW auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart in Vollbrand. Der 50-jährige LKW-Fahrer bemerkte während der Fahrt aufsteigenden Qualm aus dem Bereich seines Aufliegers. Geistesgegenwärtig hielt er auf dem Standstreifen an und koppelte seine Zugmaschine vom Auflieger ab. Den Brand selbst konnte er trotz Löschversuche mit dem mitgeführten Feuerlöscher nicht mehr verhindern. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Auflieger bereits im Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es die Ausbreitung des Brandes auf andere Fahrzeuge oder die Böschung zu verhindern und ihn schließlich zu löschen. Für die Lösch- und anschließenden Bergungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart bis 01:20 Uhr gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn musste eine Spur zwischenzeitlich zur Nachlieferung von Löschwasser gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

0336 - Brand einer Jagdkanzel

Diedorf - Am Montag, 14.02.2022 um 06.00 Uhr, ging der verantwortliche Jagdpächter in der Morgendämmerung zur Jagd. Als er bei der Jagdkanzel ankam, stand diese bereits in Brand. Die Jagdkanzel steht im Wald 400 Meter westlich der Kreisstraße A 3 zwischen Deubach und Rommelsried, kurz nach der Abzweigung Schenkentalstraße nach Willishausen auf der Gemarkung Diedorf. Zur anschließenden Brandbekämpfung waren zwölf Kräfte der Feuerwehren Deubach und Rommelsried im Einsatz. Dennoch brannte der Jägerstand komplett aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro beziffert.

Bei der Polizei Zusmarshausen werden Ermittlungen wegen einer vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Brandlegung geführt.

Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter 08291/1890-0.

0337 – Alkohol zum Frühstück

Tapfheim - Gestern (14.02.2022) gegen 09.00 Uhr in der Früh, wurde in Tapfheim ein 60-jähriger Rentner aus dem Landkreis Donau-Ries einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, außerdem zitterte der Mann am ganzen Körper und hatte Probleme, die Fahrzeugtür seines Pkw zu öffnen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,2 Promille. Eine Blutentnahme auf der PI Donauwörth, die Sicherstellung seines Führerscheines und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen „Trunkenheit im Verkehr“ waren die Folge.