Inzwischen traditionell unterstützt das PP Schwaben Nord im Rahmen einer Spendenaktion um die Weihnachtszeit gemeinnützige regionale Vereine.

Dieses Jahr fiel die Wahl auf den Verein „einsmehr – Initiative Down-Syndrom Augsburg und Umgebung e.V.“, einen Verein mit Sitz in Augsburg, der sich dafür einsetzt, dass Kinder mit Trisomie 21 „aktiv und selbstbestimmend am gesellschaftlichen Leben teilhaben können“ und zwischen Eltern, Ärzten, Therapeuten und verschiedenen Einrichtungen vermittelt.

Der überaus aktive Verein eröffnete im Jahr 2020 ein komplett barrierefreies „Inklusionshotel“ in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum Augsburg. Die Hälfte der dort angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat eine Beeinträchtigung.

Am Freitag (11.02.2022) konnte Polizeipräsident Schwald eine Spendensumme in Höhe von insgesamt 2.222 Euro an die Vorsitzende des Vereins „einsmehr e.V.“, Frau Karin Lange, überreichen.

„Ich bedanke mich bei jeder Kollegin und jedem Kollegen für jede noch so kleine Spende. Der Erlös kommt einer großartigen Initiative zugute, die sich in der Gesellschaft für Akzeptanz, Gemeinschaftssinn und Toleranz einsetzt.“, so Polizeipräsident Michael Schwald.