KULMBACH. Am Dienstag, 25. Januar 2022, ergaunerten bislang Unbekannte unter anderem in Kulmbach Goldbarren und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Bayreuther Kriminalpolizei hat im Zuge ihrer Ermittlungen neue Hinweise auf zwei mögliche Tatverdächtige erlangt und bittet erneut die Bevölkerung um Mithilfe.

Nachdem ihr die Betrüger am Telefon vorgegaukelt hatten, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, übergab eine 71-jährige Kulmbacherin vor dem dortigen Rathaus ihre Wertsachen an eine bislang unbekannte Frau. Hierzu suchten die Beamten der Kriminalpolizei Zeugen und sie wurden tatsächlich fündig. Einem aufmerksamen Ehepaar war ein verdächtiges Pärchen, bei denen es sich möglicherweise um die tatverdächtigen Abholer von Gold und Schmuck handelt, in der Nähe des Rathauses aufgefallen. Die Beschreibung der Frau deckt sich nach erster Einschätzung mit den Schilderungen der 71-Jährigen, wonach es sich um eine

etwa 160 Zentimeter große,

schlanke,

von Kopf bis Fuß dunkel gekleidete Frau mit

dunklem Teint

im geschätzten Alter von 25 bis 30 Jahren

handelte.

Besagte Frau stieg laut der Zeugenaussage gegen 13.30 Uhr vor der „Oberen Apotheke“ aus einem älteren Kombi in matt-blauer oder grauer Farbe aus. Auch glaubte die Zeugin eine polnische Zulassung am Fahrzeug zu erkennen. Die unbekannte Tatverdächtige begab sich daraufhin telefonierend in Richtung Rathaus. Zuvor stand sie kurz im Kontakt mit einer unbekannten Passantin. Die abschließende Übergabe an die Frau konnte die Zeugin nicht mehr beobachten, aufgrund der Beschreibung und der zeitlichen und räumlichen Parallelen gehen die Ermittler derzeit aber in jedem Fall von einem Tatzusammenhang aus. Deshalb richten sie sich erneut gezielt mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wem ist ein blauer oder grauer Kombi mit älterem Lack und mutmaßlich ausländischer, möglicherweise polnischer Zulassung zur besagten Zeit im Kulmbacher Innenstadtgebiet aufgefallen?

Wer kann Angaben zum Kennzeichen oder zum bislang noch unbekannten Fahrer machen?

Wer ist die Passantin, die am Dienstag, 25. Januar 2022, zur Mittagszeit vor der „Oberen Apotheke“ in Kulmbach von der bislang unbekannten, dunkel gekleideten Frau angesprochen wurde?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.