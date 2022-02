MAXHÜTTE-HAIDHOF, LKR. SCHWANDORF. Anfang Februar beschmierte eine unbekannte Person die Kirche in Pirkensee. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 2. Feburar 2022 und Donnerstag, 3. Februar 2022 wurde im Ortsteil Pirkensee der Gemeinde Maxhütte-Haidhof die Kirche an der Hauptstraße geschmiert. Eine unbekannte Person hat mit einer Spraydose diverse Schmierereien außen an dem Gotteshaus angebracht und dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro hinterlassen. Da sich unter den Schmierereien auch staatsschutzrelevante Symbole befanden, wurden die Ermittlungen von der Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegengenommen.