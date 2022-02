REGENSBURG. Am vergangenen Freitag, 11. Februar 2022, wurde an der Haustüre einer Migrationsberatungsstelle in der Von-der-Tann-Straße in Regensburg ein Zettel u.a. mit aufgemaltem Hakenkreuz festgestellt. Der Urheber des Zettels ist unbekannt. Am gestrigen Montagabend wurde der Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 erbeten.