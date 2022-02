PEIßENBERG, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Montag, den 14. Februar 2022, ereignete sich zwischen Peißenberg und Oderding ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein 55-jähriger Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Die Polizeiinspektion Weilheim hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen..

Tragisch für alle Beteiligten und mit tödlichem Ausgang für einen Motorradfahrer endete ein schwerer Verkehrsunfall, der sich gestern gegen kurz vor 18 Uhr auf der Straße zwischen Peißenberg und Oderding ereignete.

Ein 55 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau war auf seinem Motorrad in Richtung Peißenberg unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve auf Höhe Untermühle trotz durchgezogener Mittellinie ausscherte, um zunächst einen Kleintransporter und im Anschluss noch einen Lkw zu überholen. Als er nach derzeitigem Ermittlungsstand an dem Kleintransporter vorbei war stieß das Motorrad frontal mit einem entgegenkommenden Pkw-Kombi zusammen, der sich in der Folge überschlug und links im Graben auf dem Dach zum Liegen kam. Der Motorradfahrer stürzte nach dem Anstoß auf die rechte Fahrbahnseite und geriet unter den soeben überholten Kleintransporter. Dabei erlitt der 55-jährige Fahrer so massive Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb. Die Insassen in dem sich überschlagenden Fahrzeug, eine 39 Jahre alte Mutter mit ihrer 5-jährigen Tochter, wurden ebenso leicht verletzt wie die 55 Jahre alte Fahrerin des Kleintransporters.

Sie alle wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Unterstützung war die FW Peißenberg mit 8 Fahrzeugen vor Ort. Zur genaueren Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter zu Rate gezogen, der noch am Abend an der Unfallstelle war. Laut mehrerer Zeugen war der Motorradfahrer bereits im Vorfeld durch einige riskante Fahrmanöver aufgefallen.